 

Трамп предложил увеличить расходы бюджета на оборону за счет всего остального

 

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс США проект бюджета на 2018 финансовый год, предусматривающий значительное увеличение оборонных расходов и сокращение финансирования практически во всех остальных сферах, сообщает Интерфакс.

В частности, президент предложил увеличить расходы на оборону на $54 млрд, то есть на 10% по сравнению с показателем 2016 фингода. Финансирование Министерства внутренней безопасности предлагается повысить на 7,3%, программ помощи ветеранам - на 10,2%. Самое значительное увеличение расходов запланировано в департаменте транспорта - на 13,3%.

При этом расходы на содержание Госдепа страны, ведающего распределением помощи иностранным государствам, предлагается урезать на 28,5%, финансирование Министерства сельского хозяйства - на 29%, Агентства по охране окружающей среды - на 29,6%.

Такие важные ведомства, как Минторг и Минтруда, согласно предложенному проекту, получат в 2018 фингоду соответственно на 17% и 21% меньше средств, чем в 2016 фингоду. Эксперты подчеркивают, что документ четко отражает предвыборную программу Трампа.

"В документе содержатся предложения по сокращению финансирования многих ведомств, потому что Трамп стремится снизить участие государства, повысить эффективность и избавиться от повторяющихся и бесполезных программ, - заявил глава Административно-бюджетного управления Мик Малвани. - Он обещал это в ходе кампании, он включил это в проект бюджета".

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