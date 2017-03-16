 

АФФА выгнала два клуба из чемпионата Азербайджана За договорные матчи

Автор: Отдел спорта 

В связи со сведениями о договорных матчах, поступившими из УЕФА, и рекомендациями исполкома АФФА дисциплинарный комитет Ассоциации принял ряд решений.

Девять футболистов команд первого дивизиона отстранены до конца сезона, так как их участие в договорных матчах частично доказано. Это Играр Самедов, Уче Чукеньере (оба – «Шахдаг»), Эльвин Алиев, Джамшид Магеррамов (оба – «Реван»), Арзуман Велиев, Тунар Шахтахтинский (оба – «Гоязан»), Эльвин Ализаде, Кямран Лалаев и Руслан Гамидов (все – «Энергетик»).

Клубы «Реван» и «Шарурспор», чьи футболисты чаще всего фигурируют в информациях о договорных играх, отстраняются от участия в первом дивизионе. В оставшихся матчах чемпионата этим командам будет присуждено техническое поражение. Футболисты этих клубов получат статус свободных агентов.

Также вынесено предупреждение «Шахдагу», «Энергетику», «Бакылы» и «Гоязану».

Судье Анару Ниязову пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью, а администратору «Шахдага» Рафаэлю Кюбарову – в течение двух лет.

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