 

Haqqin.az написал — Хилал Асадов поднял руку на батраков

Автор: Отдел информации 

Руководство рынка «8-й км» избило и прогнало всех батраков, которые накануне протестовали против повышения арендной платы на тележки. Это произошло сразу после публикации на haqqin.az репортажа о злоключениях, с которыми сталкиваются рабочие рынка.

Ранее haqqin.az писал о том, что руководство рынка резко повысило арендную плату за тележки - с 4 до 10 манатов. Это вызвало недовольство носильщиков, которые практически остались без средств к существованию.

Стоит отметить, что речь идет о скандальном рынке, который фигурировал в деле против генералов МНБ. В свое время этот огромный торговый объект отняли у братьев Джафаровых, владевших компанией Maral Vega. С согласия экс-министра нацбезопасности Эльдара Махмудова акции рынка захватил экс-заместитель министра нацбезопасности Хилал Асадов.

Сегодня утром руководство рынка отказалось пропустить на работу носильщиков и применило силу в отношении некоторых из них.

«Нам сказали, что раньше жалели нас и позволяли работать. Теперь из-за того, что мы осмелились пожаловаться, они прогнали нас.  Сказали, что мы можем жаловаться кому угодно и писать об этом во всех газетах страны»,  рассказывает корреспонденту haqqin.az один из оставшихся без работы носильщиков.

В настоящее время все прогнанные носильщики, некоторые из которых были избиты, собрались на ближайшей автобусной остановке и не знают, что дальше делать.

Представители рынка сказали, что выдадут тележки только тем носильщикам, которые отзовут свои жалобы.

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