Спецоперация ФСБ: задержана банда азербайджанских бутлегеров

В Петербурге граждане Азербайджана разливали нелегальный алкоголь в бутылки с реальными маркировками, поступавшие из ресторанов Петербурга. Это происходило в подвале дома 9 по Звенигородской улице, куда нагрянули оперативники отдела ФСБ по Адмиралтейскому району и Росалкогольрегулирования Петербурга, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Деловой Петербург».

По данным издания, у «производителей» были бутылки с этикетками различных сортов водки и коньяка, вплоть до Remy Martin. Причем акцизные марки на бутылках оказались подлинными.

По мнению оперативников, бутылки поступали в подпольный цех из пунктов приема стеклотары. То есть раньше они легально были поставлены в петербургские рестораны.

После повторного наполнения бутылок уже паленым алкоголем бутылки развозили по небольшим магазинам.

Прошлый рейд на склад с сомнительным спиртным состоялся в Петербурге 15 марта. Тогда сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) нашли в промзоне на Хрустальной улице 60 паллет стеклотары, четыре паллета винтовых пробок и около 10 тыс. поддельных федеральных специальных марок.