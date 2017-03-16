 

Спецоперация ФСБ: задержана банда азербайджанских бутлегеров

Автор: Отдел информации 

В Петербурге граждане Азербайджана разливали нелегальный алкоголь в бутылки с реальными маркировками, поступавшие из ресторанов Петербурга. Это происходило в подвале дома 9 по Звенигородской улице, куда нагрянули оперативники отдела ФСБ по Адмиралтейскому району и Росалкогольрегулирования Петербурга, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Деловой Петербург».

По данным издания, у «производителей» были бутылки с этикетками различных сортов водки и коньяка, вплоть до Remy Martin. Причем акцизные марки на бутылках оказались подлинными.

По мнению оперативников, бутылки поступали в подпольный цех из пунктов приема стеклотары. То есть раньше они легально были поставлены в петербургские рестораны.

После повторного наполнения бутылок уже паленым алкоголем бутылки развозили по небольшим магазинам.

Прошлый рейд на склад с сомнительным спиртным состоялся в Петербурге 15 марта. Тогда сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) нашли в промзоне на Хрустальной улице 60 паллет стеклотары, четыре паллета винтовых пробок и около 10 тыс. поддельных федеральных специальных марок.

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