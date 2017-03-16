 

Fitch Ratings о росте ВВП Азербайджана

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 0,2%, говорится в отчете Fitch, обнародованном на шестой ежегодной встрече по Азербайджану.

«Fitch оценивает рост ВВП Азербайджана на уровне 0,2% в 2017 году и на 1,7%  в 2018 году»,  отметили в агентстве.

По мнению Fitch, макроэкономическая среда в Азербайджане пострадала от снижения цен на нефть, резкого снижения государственных инвестиций, девальвации маната и фокусирования властей на краткосрочной стабилизации.

«Реальный ВВП Азербайджана в 2016 году сократился на 3,8%, что является третьим худшим показателем среди стран, рейтингуемых Fitch, после Суринама и Венесуэлы. В 2016 году ненефтяной сектор сократился на 5,5%, строительный сектор  на 27,6%, капитальные инвестиции  на 41%, добыча нефти  на 1%»,  сказали в агентстве.

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