 

Лавров об открытии границы между Турцией и Арменией

 

Москва готова содействовать переговорам Армении и Турции, когда они начнутся, и приветствовала бы, в частности, открытие армяно-турецкой границы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Российский министр в интервью журналу Regional Post — Caucasus отметил, что РФ играла важную роль в размораживании отношений между Арменией и Турцией в 2007-2009 годах, но позднее процесс нормализации остановился.

«Однако принципиально важно, что стороны продемонстрировали способность договариваться и принимать серьезные, ответственные решения. Убежден, что Армения и Турция способны урегулировать имеющиеся проблемы. При этом очень многое зависит от них самих. Ведь качество политиков определяется не только глубиной реалистического анализа объективных трудностей, но и способностью быть оптимистом, чтобы реализовать надежды и чаяния своих граждан. Когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие», — сказал он.

«Разумеется, мы бы только приветствовали, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. Это, без сомнения, пойдет на пользу региону в целом», — подчеркнул Лавров.

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