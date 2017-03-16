В Баку местами будет дождь

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами прогнозируется дождь. Днем ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-5, днем — 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 85-95%, днем — 60-70%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 17-18 марта на Абшеронском полуострове переменные погодные условия могут вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, на отдельных территориях интенсивные. На горных территориях есть вероятность снега. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.