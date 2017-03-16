«Это обращение – показатель четкого, глубинного понимания своей неправоты». Так председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов прокомментировал в беседе с haqqin.az письмо депутата Европейского парламента Франка Энгеля, в котором тот осудил «нелегальные действия Баку против него и других европейских парламентариев, посетивших оккупационную зону Карабаха».

Напомним, Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех депутатов Европарламента (Франка Энгеля, Элени Теохарус и Яромира Штетину), побывавших в Нагорном Карабахе во время проведения «референдума».

Как сообщают армянские СМИ, Энгель направил письмо председателю комитета парламента Азербайджана по внешним и межпарламентским связям Самеду Сеидову, главе азербайджанской делегации в Евронест Фуаду Мурадову и сопредседателю комиссии по парламентскому сотрудничеству Азербайджан-ЕС Джаванширу Фейзиеву.

В тексте Энгель отмечает, что Азербайджан обвинил троих представителей Европейского парламента во всех грехах только по той причине, что они побывали в «НКР». По словам евродепутата и по совместительству руководителя группы дружбы с «НКР», армянские и азербайджанские солдаты гибнут на передовой, потому что «азербайджанские власти не уважают режим прекращения огня и отказывают ОБСЕ в осуществлении мониторинга».

Далее Энгель утверждает, что ни один принцип международного права не запрещает визиты в «НКР». По его словам, Азербайджан делает это «исключительно на основе внутренней документации, которая расходится со всеми принципами и нормами международного права, действующими в подобных ситуациях».

По мнению же Самеда Сеидова, Энгель прекрасно понимает, что нарушил общепризнанные нормы, но отрицает это, так как испытывает страх перед неотвратимостью наказания. «Гибель солдат на линии соприкосновения произошла после посещения евродепутатами оккупированных территорий Азербайджана. Они прекрасно осведомлены о международных законах, прекрасно понимают, что на них лежит ответственность», — подчеркнул Самедов.

По словам главы азербайджанской делегации в ПАСЕ, Азербайджан опирается не на некую «внутреннюю документацию», а на азербайджанские законы, которые прошли экспертизу в международных структурах — Совете Европы, Венецианской комиссии и др.

«Этот так называемый депутат обещает следить за действиями азербайджанских властей. Это очень хорошо, пусть следит. Такие люди, как Энгель, обязательно будут привлечены к ответственности. Но самая большая ответственность у них — перед своей совестью. Именно на них, тех, кто незаконно посещает оккупированный Карабах, кровь жертв Ходжалы. Именно они, те, кто одобряет действия сепаратистов, повинны в этнических чистках и страданиях сотен тысяч людей.

В глубине своей темной души Энгель понимает, что его заявления вынужденные. Он связан со своими армянскими покровителями не только «моральными узами». И когда-нибудь все это всплывет», — подчеркнул Самед Сеидов.