 

Массовые аресты грузинских воров в Испании

 

Национальная полиция Испании задержала 48 человек в рамках операции против так называемой грузинской мафии. Об этом сообщили правоохранительные органы королевства, передает ТАСС.

По их информации, речь идет о криминальной группировке, члены которой подозреваются в многочисленных квартирных кражах по всей стране. В ходе операции также было проведено более десяти обысков.

Отмечается, что сотрудники национальной полиции изъяли, в частности, порядка 600 ювелирных украшений, €13 тыс. и документацию. Благодаря действиям правоохранительных органов удалось раскрыть около 40 преступлений, совершенных в автономных сообществах Мадрид и Мурсия.

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