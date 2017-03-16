Массовые аресты грузинских воров в Испании

Национальная полиция Испании задержала 48 человек в рамках операции против так называемой грузинской мафии. Об этом сообщили правоохранительные органы королевства, передает ТАСС.

По их информации, речь идет о криминальной группировке, члены которой подозреваются в многочисленных квартирных кражах по всей стране. В ходе операции также было проведено более десяти обысков.

Отмечается, что сотрудники национальной полиции изъяли, в частности, порядка 600 ювелирных украшений, €13 тыс. и документацию. Благодаря действиям правоохранительных органов удалось раскрыть около 40 преступлений, совершенных в автономных сообществах Мадрид и Мурсия.