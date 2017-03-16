Решение Брюсселя предоставить гражданам Грузии свободный доступ в Шенгенскую зону вызвало восторг в Грузии. Однако грузинские власти готовятся к проведению массовой пропагандистской кампании. Населению будут разъяснять то, во что они никак не хотят поверить: безвизовый режим не дает им права на работу в Евросоюзе.

Экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе («Демократическое движение») сказала в интервью haqqin.az, что приветствует «решение Европарламента как шаг в сторону сближения с ЕС». «Но есть и большие риски – многие наши граждане не знают реальности и захотят выехать на работу, особенно с учетом тяжелого положения в экономике Грузии», – отметила она.

Между тем в Грузии проживают около 500 тысяч азербайджанцев. Возможен ли отток азербайджанцев из этой страны?

В беседе с haqqin.az член правления оппозиционной партии «Единое национальное движение» Самира Исмаилова заявила, что получение безвизового режима между Грузией и Евросоюзом не приведет к массовому отъезду азербайджанцев из региона Квемо-Картли.

«Конечно, какая-то часть молодежи захочет жить в Европе. Но процесс не приобретет массовый характер. Азербайджанская молодежь все больше интегрируется в общественно-политическую жизнь этой страны, связывая свое будущее именно с Грузией.

Главное – создать лучшую жизнь для всех людей, вне зависимости от их национальности. И тогда никто даже и не задумается о переезде в Европу», - сказала С.Исмаилова.