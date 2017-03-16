 

Максим Шевченко: «Дашнаки настроены на войну» эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Вступление Азербайджана в Евразийский союз открывает путь для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, заявил haqqin.az российский политолог и телеведущий Максим Шевченко. По его словам, Азербайджан вынужден искать новые форматы политического урегулирования карабахского конфликта.

Максим Шевченко

«Судя по проведенным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встречам с лидерами Ирана, Турции и России, такой поиск ведется. Азербайджан более свободен в своем политическом выборе, чем Армения, президент которой находится под сильным давлением внутри страны», - сказал эксперт.

По его мнению, правящая Республиканская партия Армении может победить на выборах только в коалиции с дашнаками, которые считают Азербайджан, Турцию и вообще тюркский мир врагами. Они настроены на войну.

«Армения планирует перейти на парламентскую форму правления, и дашнаки готовы войти в правящий блок партий. Это перечеркивает все возможности достижения мира. Дашнаки во власти - это война», - сказал он.

Эксперт отмечает, что региональные страны - Иран и Турция - уже выражали свое желание вступить в Таможенный союз и Евразийский экономический союз. «Это, конечно, не значит, что уже завтра Анкара и Тегеран войдут в ЕАЭС. Но тем не менее на очень высоком уровне об этом было заявлено».

По мнению Шевченко, в ЕАЭС появится более благоприятная среда для урегулирования карабахского конфликта, так как здесь торговля доминирует над военной риторикой. «Это делает достижение мира более реальным. Россия, Турция и Иран способны вместе урегулировать армяно-азербайджанский конфликт», - сказал политолог.

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