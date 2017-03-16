 

Россия выдаст Азербайджану сексуального маньяка

Автор: Отдел информации 

Прокуратура Саратовской области провела экстрадиционную проверку в отношении 26-летнего гражданина Азербайджана. Он разыскивается правоохранительным органами Азербайджана за то, что в апреле 2012 года вступил в половую связь со своей двоюродной сестрой, которой на тот момент было 13 лет, сообщает haqqin.az со ссылкой на информационный портал СарБК.

Следствием было установлено, что гражданин Азербайджана не приобретал российского гражданства. Его действия являются наказуемыми по законодательству России, сроки привлечения к ответственности не истекли.

Прокуратура подготовила заключение о возможности выдачи гражданина, Генпрокуратура подтвердила его и приняла соответствующее решение. Подозреваемый направлен в СИЗО Дагестана для выдачи правоохранительным органам Азербайджана.

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