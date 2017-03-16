 

Гаишник нарушил правила и спрятался в кабинете своего начальника видео

 

В Баку при эвакуации автомобилей на штрафную площадку с участием сотрудников дорожной полиции в ряде случаев происходит нарушение правил дорожного движения, в том числе его ограничение. Об этом говорится в репортаже, подготовленном Xəzər TV.

Как видно на кадрах, эвакуатор на двухполосной дороге полностью перекрыл движение на одной полосе. Поэтому автомобили были вынуждены выруливать со своей полосы на противоположную, что создавало опасную ситуацию. Нарушение также привело к приостановлению движения на основной дороге, где оно более интенсивное. 

Журналисты телеканала, которые не смогли получить комментарии у лиц, занимающихся эвакуацией автомобиля, преследовали эвакуатор вплоть до штрафной площадки №11.

После уговоров журналистов сотрудник полиции согласился выйти из комнаты и пойти к начальнику для обсуждения факта нарушения правил дорожного движения. Однако в комнате начальника сотрудники полиции попросили журналистов выйти и закрыли дверь. Несмотря на усилия журналистов, они так и не открыли дверь и не объяснили, почему были нарушены правила дорожного движения.

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