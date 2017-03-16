Выдвинутая Сенатом Франции идея провести встречу между азербайджанскими и армянскими депутатами может стать новым шагом в урегулировании карабахского конфликта. Об этом haqqin.az сообщила депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева.

Напомним, инициатива организации встречи принадлежит председателю группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции Андре Рейшару.

Рейшар отметил, что конфликт является причиной сохранения в регионе напряженности. «Мы ожидаем, что в ходе встречи будут приняты определенные шаги для устранения указанной напряженности», — сказал сенатор.

Депутат Жаля Алиева, которая является сторонником данной инициативы отметила, что Азербайджан не хочет войны. Страна до сих пор делала все для урегулирования конфликта путем переговоров. Поэтому считаю, что идея, которую озвучил Андре Рейшар, является вполне реализуемой. «Встречи между представителями двух стран проводятся на различных уровнях, следовательно, она может быть организована и на уровне парламентариев Азербайджана и Армении. Думаю, что это может стать новым шагом в урегулировании конфликта мирным путем».

Говоря о вопросах, которые могут обсудить парламентарии двух стран, Алиева отметила, что Азербайджан в этом вопросе занимает однозначную позицию: Армения должна отказаться от претензий и согласиться на урегулирование конфликта в рамках международных соглашений и территориальной целостности Азербайджана.