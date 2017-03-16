 

Европа узаконила борьбу с хиджабом вот вам двойные стандарты

Автор: Алхас Исмайлов, собкор 

Суд Евросоюза не посчитал прямой дискриминацией нормы внутреннего распорядка, предусматривающие, к примеру, запрет на ношение хиджаба. Об этом сообщается в опубликованном решении суда.

"Нормы внутреннего распорядка, запрещающие ношение в рабочих помещениях видимых символов политической, религиозной или идеологической принадлежности, не являются прямой дискриминацией", - отмечается в заключении.

Однако так не считает азербайджанский теолог Эльшад Мири. В беседе с haqqin.az он назвал это решение суда дискриминацией в отношении женщин мусульманок.

"Если подобные дискриминационные нормы принимаются в других странах, то Европа это сразу начинает говорить о нарушении прав человека, свободы вероисповедания. А когда дело касается их «внутренней кухни», то это сразу становится демократической нормой. Все это еще раз доказывает двуличную политику Европы. Здесь мы видим не только отход от норм демократии, но и лютую исламофобию. Это решение суда дает очередную возможность расистским кругам Европы нарушать права мусульманок", - сказал он.

359 просмотров


Старости
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
17 Март 11° / 4°
18 Март 12° / 6°
19 Март 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8532 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Хуситы сбили вертолет коалиции
В Гяндже вместо скорой вызвали пожарных, больной скончался
Ибрагимли зарубил сестру топором
Азербайджан - лидер по арестованным наркоманам
Европа узаконила борьбу с хиджабом вот вам двойные стандарты
Французы готовят встречу депутатов Армении и Азербайджана комментарий депутата
Гаишник нарушил правила и спрятался в кабинете своего начальника видео
Россия выдаст Азербайджану сексуального маньяка
Максим Шевченко: «Дашнаки настроены на войну» эксклюзив
Грузинские азербайджанцы не стремятся в Европу haqqin.az из Тбилиси
США рассекретили видео испытаний ядерного оружия видео
Массовые аресты грузинских воров в Испании
Сотни учителей имеют фиктивные дипломы
Самед Сеидов: «Руки европарламентария в крови» эксклюзив
В Баку местами будет дождь
Лавров об открытии границы между Турцией и Арменией
В Азербайджане манат побеждает доллар 1,72 маната за доллар
Fitch Ratings о росте ВВП Азербайджана
Haqqin.az написал — Хилал Асадов поднял руку на батраков
Спецоперация ФСБ: задержана банда азербайджанских бутлегеров
АФФА выгнала два клуба из чемпионата Азербайджана За договорные матчи
Пожар на стройке в Баку: погиб рабочий
Порошенко о деле Насирова: «Я счастлив…»
Миллиарды утекают из России в Швейцарию
Трамп предложил увеличить расходы бюджета на оборону за счет всего остального