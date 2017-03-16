Суд Евросоюза не посчитал прямой дискриминацией нормы внутреннего распорядка, предусматривающие, к примеру, запрет на ношение хиджаба. Об этом сообщается в опубликованном решении суда.

"Нормы внутреннего распорядка, запрещающие ношение в рабочих помещениях видимых символов политической, религиозной или идеологической принадлежности, не являются прямой дискриминацией", - отмечается в заключении.

Однако так не считает азербайджанский теолог Эльшад Мири. В беседе с haqqin.az он назвал это решение суда дискриминацией в отношении женщин мусульманок.

"Если подобные дискриминационные нормы принимаются в других странах, то Европа это сразу начинает говорить о нарушении прав человека, свободы вероисповедания. А когда дело касается их «внутренней кухни», то это сразу становится демократической нормой. Все это еще раз доказывает двуличную политику Европы. Здесь мы видим не только отход от норм демократии, но и лютую исламофобию. Это решение суда дает очередную возможность расистским кругам Европы нарушать права мусульманок", - сказал он.