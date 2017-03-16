Азербайджан - лидер по арестованным наркоманам

Азербайджан находится в тройке лидеров Европы по количеству арестованных за преступления, связанные с наркотиками. Как сообщает итальянское издание «Глобалист», об этом свидетельствуют данные исследования Space, которое анализирует ситуацию с пенитенциарными учреждениями стран Совета Европы.

Согласно информации, 28,4% всех заключенных в Азербайджане отбывают наказания за преступления, связанные с наркотиками.

Рекордсменом по этому показателю является Италия, где треть всех заключенных осуждены за наркотики. Второе место занимает Грузия с 30,8%.

Напомним, что в начале марта председатель Коллегии Верховного суда Азербайджана Шахин Юсифов выступил с сенсационным заявлением. Он обвинил МВД Азербайджана в фабрикации обвинений в употреблении наркотиков.