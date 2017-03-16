Хуситы сбили вертолет коалиции

Повстанцы-хуситы в Йемене сбили близ порта Ходейда на Красном море вертолет сил арабской коалиции, сообщил РИА Новости местный военный источник.

Боевые действия в районе порта Ходейда в последние месяцы активизировались между сторонами йеменского конфликта — повстанцами из хуситского движения "Ансар Алла" и правительственными войсками, поддерживаемыми арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

По сообщению источника, хуситы сбили ударный вертолет "Апач" американского производства в муниципалитете Бейт аль-Факих. Какой из стран арабской коалиции он принадлежал, не сообщается, так же как не уточняется судьба экипажа.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, мирные усилия по его разрешению пока не увенчались успехом.