 

Экс-глава Латвии на встрече с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой

 

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг встретилась с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви, экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейберга, принимающей участие в V Глобальном Бакинском форуме, сообщает АзерТАдж.

Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева сказала, что рада видеть вновь в Азербайджане сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви, экс-президента Латвии Вайру Вике-Фрейберга, отметила значение V Глобального Бакинского форума, посвященного теме "Будущее внешних связей: силы и интересы", подчеркнув, что Бакинский форум уже превратился в глобальную платформу.

Высоко оценив деятельность Международного центра Низами Гянджеви, Мехрибан Алиева подчеркнула его роль с точки зрения популяризации Азербайджана в мире и сказала, что страна готова и впредь оказывать поддержку расширению деятельности Центра.

Вайра Вике-Фрейберга рассказала о работе, проведенной по пропаганде на более широкой платформе деятельности Международного центра Низами Гянджеви, сопредседателем которого она является, усилению деятельности организации, увеличению числа ее членов. Она отметила, что программы Глобального Бакинского форума из года в год расширяются, что служит лучшей популяризации Азербайджана за рубежом.

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга поздравила Мехрибан Алиеву с назначением первым вице-президентом Азербайджана.

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