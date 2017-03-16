До президентских выборов в России остается ровно год. И хотя о дате выборов Кремль еще не объявил - это будет сделано лишь в конце нынешнего года, дата фактически определена. По Конституции выборы должны были пройти 11 марта 2018-го, но депутаты Федерального собрания предложили перенести их на неделю и провести 18 марта. Эта дата уже заняла видное место в новейшей истории страны - три года назад в этот день Крым стал российским. Судя по тому, что инициативу сенаторов поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот вопрос уже решенный.

«То, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — сказал он.

Путин на капитанском мостике

В одном интервью Путин допустил, хотя и весьма призрачно, что высший пост в стране может занять некий «молодой, но уже опытный политик». И вот в последний месяц сразу несколько солидных изданий со ссылкой на авторитетных, хотя и анонимных представителей кремлевской администрации сообщили: Путин избираться точно будет.

Но в контекст этих сообщений Кремлем было добавлено еще одно послание: Путин не намерен переписывать Конституцию, этот срок для него станет последним. «Все исходят из того, что Путин пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет», — цитирует своего кремлевского источника информационное агентство РБК.

До этого, свидетельствуют чиновники в администрации, обсуждались два варианта выборов. Первый из них предполагал участие неких «новичков». Поговаривали даже о том, чтобы допустить к участию в выборах известного оппозиционера Алексея Навального. Однако от этого сценария решено было отказаться. Был принят на вооружение второй сценарий - сделать из выборов 2018 года референдум о результатах правления Путина, по вотуму доверия ему россиян.

Из этого вытекает и второе направление, не менее важное, чем первое - сделать так, чтобы результат на выборах 2018 года был оглушительным.

На выборах 2000 года тогда еще мало кому известный Владимир Путин набрал 53 процента голосов при явке 68,6 процента. На выборах 2004 года число поданных за него голосов увеличилось до 71,3 процента, хотя явка несколько сократилась - до 64,3 процента. В 2012 году он повторил свой предыдущий рекорд - 71,3 процента при явке 63,3 процента.

Теперь, по просачивающимся из Кремля данным, заместитель главы администрации Сергей Кириенко поставил перед своими сотрудниками, губернаторами, мэрами и другими ответственными чиновниками планку 70 на 70, имея в виду и голоса, и явку. Таков своеобразный прощальный аккорд Путина.

Все те же лица "оппозиционеров"

Но даже при высочайшем уровне доверия и поддержки россиянами Владимира Путина, который приблизился к порогу в 90 процентов, обеспечить высокую явку организаторам выборов в 2018-м будет не просто.

Российское общество сейчас более анемично и индифферентно, чем это было 17 или даже 10 лет назад. Правительственные чиновники рапортуют об экономических успехах страны. Дно кризиса, говорят они, пройдено, и в этом году ожидается рост. Однако россияне ворчат, что цены растут, а доходы падают.

Прошла и невероятная эйфория населения по поводу присоединения к России Крыма. От конфликта в Донбассе, при том, что федеральные каналы продолжают держать его в фокусе, люди устали. Сирия очень далека и также мало кому интересна. Многие вообще не понимают, зачем она нужна и что мы там делаем.

С Америкой отношения непонятны. Если бы на выборах победила злая Баба-Яга, Хиллари Клинтон, тогда можно было бы до бесконечности раздувать тезис об "осажденной крепости". Но там неожиданно победил Дональд Трамп, который на этапе выборов обеими руками был за Россию, а теперь резко к ней охладел. Причина этого предельно ясна, но мало кто может прогнозировать, куда пойдут отношения. В любом случае Трамп оказался "и не друг и не враг, а так" и для мобилизационной повестки населения не годится. А беснующиеся в Киеве "бендеровцы" и "фашисты" мелковаты, в их угрозу никто не верит.

Не создают конкурентного сценария и традиционные лидеры системной оппозиции - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и "яблочник" Григорий Явлинский. Правда, в этот раз у Жириновского есть конкретная цель - прийти к финишу вторым, опередив традиционного конкурента в виде лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

У последнего в 2018 году более тяжелая задача. Зюганову уже 72 года. Ему остается только эксплуатировать 100-летнюю годовщину "великой Октябрьской" и грудью вставать на защиту Мавзолея и погребений у кремлевской стены, к которым от нечего делать призывают либералы.

Но пока ни вечный Зюганов, ни здорово пополневший после женитьбы на молодой женщине Сергей Миронов, лидер "Справедливой России", о своих электоральных амбициях не заявили. Но главное - как привлечь население на избирательные участки, с какой повесткой должен выступить Путин?

"Оттепель" или уже весна?

Ах, как я была влюблена, мой друг - и что теперь?

Я думала это весна, а это - оттепель

Так поется в популярной песне. В последние дни в России в отсутствие значимых политических событий, заговорили об оттепели, связанной с судьбой двух мало кому до этого известных женщин.

Накануне 8 марта президент Путин помиловал некую Оксану Севастиди, которая была осуждена за государственную измену и приговорена к 7 годам заключения. Вина ее заключалась в том, что в марте 2016 года она направила своему знакомому, гражданину Грузии Тимуру Бускаладзе СМС-сообщение. Тот спрашивал ее, не видела ли она военной техники в Сочи. Женщина ответила: да видела, был поезд с техникой, который шел в направлении Абхазии. Позднее следствие установило, что Баскаладхе - грузинский разведчик. Вобщем влипла Оксана сама о том не ведая…

Почти одновременно не где-нибудь, а в Верховном суде России состоялся пересмотр дела Евгении Чудновец. Ее дело еще более чудное (ударение на последнем слоге), чем у Севастиди. В ноябре 2016 года Евгению осудили за репост трехсекундного видео, в котором воспитатель и вожатый детского лагеря издеваются над полуобнаженным мальчиком. Чудновец настаивала, что опубликовала ролик, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что происходит в детских лагерях, однако видео легло в основу уголовного дела против нее же. Короче Чудновец осудили за... распространение детской порнографии.

6 марта Курганский областной суд отменил приговор. И произошло это после непосредственного вмешательства в дело президента Путина: на пресс-конференции в декабре прошлого года он пообещал "посмотреть" на ее дело и выяснить, "насколько там справедливое было решение".

Какими бы скромными ни были фигуры этих двух женщин, общественный отклик на их освобождение был огромным. До сего времени Генпрокуратура никогда не отменяла выносимые ею решения. Что же произошло?

В независимых СМИ заговорили о "политической оттепели", "борьбе с перегибами" и даже о возможном начале либерализации. Но весна ли это или только оттепель? Как утверждает руководитель Аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая "можно с большой осторожностью говорить о политике Кремля по гуманизации образа Владимира Путина в рамках предстоящей предвыборной кампании. В какой мере это отразится на реальной либерализации или «оттепели» говорить пока трудно.

Ставка на технократов

Вероятно, это часть новой стратегии, которую начал проводить куратор управления внутренней политики в администрации президента Сергей Кириенко. В отличие от бывшего ближайшего помощника Путина Владислава Суркова, жесткого идеолога, который прославился созданием организаций "патриотической" молодежи (непримиримой к "пятой колонне" и всякого рода диссидентам), таких как "Наши" и другие, Кириенко (в прошлом, напомним, он был близким соратником Бориса Немцова) взял курс на выстраивание технократических отношений с губернаторами, внутри Объединенного народного фронта.

Этот курс проявляется в последних назначениях президентом Путиным губернаторов. В течение февраля-марта этого года Путин сменил пять российских губернаторов. На место старых "тяжеловесов" пришли совсем молодые люди. Так, губернатором Пермского края стал 37-летний Максим Решетников, который до того работал в мэрии Москвы. И.о. губернатора Калининградской области Путин назначил 30-летнего Антона Алиханова, который заведовал департаментом в Министерстве промышленности России.

Тренд на обновление просматривается и в федеральных структурах, и в самой администрации президента. В прошлом году главой кремлевской администрации стал 45-летний Антон Вайно. Министром экономического развития после ареста и отставки "тяжеловеса" Алексея Улюкаева назначили неожиданно для всех молодого выходца из Минфина 34-летнего Максима Орешкина.

Владимир Путин совершенно определенно взял курс на обновление политической элиты и вывод из ее первого эшелона своих ставших неэффективными бывших соратников. Сейчас востребованы совсем другие люди - молодые и компетентные технократы, которые умеют выстраивать отношения с различными группами влияния, но сами не обязательно становятся ставленниками этих групп.

Можно ожидать также, что для большей части политических ветеранов последний срок президента станет и их последним сроком.

Ну и последнее: какими могут быть будущие шесть лет Путина? Эксперты полагают, что президент должен предложить стране сравнительно новую повестку, которая не создавала бы рисков для политической стабильности страны, но открывала бы большие возможности для экономической эффективности России и изменения отношения к ней в мире.