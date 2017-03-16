Чавушоглу пообещал Европе «священные войны»

В Европе вскоре начнутся священные войны. Такое заявление в четверг, 16 марта, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя состоявшиеся в Нидерландах парламентские выборы. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

«Если вы посмотрите на большинство партий, увидите, что нет никакой разницы между социал-демократами и фашистом Гертом Вилдерсом. У всех одинаковый образ мыслей. Куда вы пойдете? Куда вы поведете Европу? Вы тянете Европу в бездну. Скоро там начнутся священные войны», — сказал глава турецкого МИД.

По результатам выборов, состоявшихся 15 марта, правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, одержала победу. Ультраправая Партия свободы, возглавляемая Вилдерсом, заняла второе место по числу голосов.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа «утонет в страхе перед мусульманами и мигрантами», передает Hurriyet Daily News. Он отметил, что «угроза фашизма распространяется по улицам Европы», обвинив ЕС в туркофобии.