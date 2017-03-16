 

Чавушоглу пообещал Европе «священные войны»

 

В Европе вскоре начнутся священные войны. Такое заявление в четверг, 16 марта, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя состоявшиеся в Нидерландах парламентские выборы. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

«Если вы посмотрите на большинство партий, увидите, что нет никакой разницы между социал-демократами и фашистом Гертом Вилдерсом. У всех одинаковый образ мыслей. Куда вы пойдете? Куда вы поведете Европу? Вы тянете Европу в бездну. Скоро там начнутся священные войны», — сказал глава турецкого МИД.

По результатам выборов, состоявшихся 15 марта, правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, одержала победу. Ультраправая Партия свободы, возглавляемая Вилдерсом, заняла второе место по числу голосов.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа «утонет в страхе перед мусульманами и мигрантами», передает Hurriyet Daily News. Он отметил, что «угроза фашизма распространяется по улицам Европы», обвинив ЕС в туркофобии.

3871 просмотров


Старости
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
17 Март 11° / 4°
18 Март 12° / 6°
19 Март 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8532 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора Инженерного университета
Генерал Закир Насиров выходит на свободу… обновлено 18:41
Продолжение скандала вокруг «Формулы-1» в Баку
На свалке в Баку нашли 9 кг ртути
Маргвелашвили на встрече с президентом Ильхамом Алиевым
Еще один судья выступил против указа Трампа
Во французской школе произошла стрельба
Ильхам Алиев освободил родственников Ганимата Захида и Эмина Милли обновлено 18:01
Меркель и Олланд разрешили выступления турецких министров
Unibank — лидер в области электронной торговли
Межбанк Азербайджана будет обслуживать клиентов в праздничные дни
Мот: «Моя песня не дала распасться браку футболиста сборной Азербайджана»
«Доставщик хлеба» скончался в ереванской больнице
У 40 процентов россиян денег хватает только на еду
Украина прощается с героем из Азербайджана Фото
Движение электропоездов в Сумгаит временно приостановлено
Суд над религиозным экстремистом в Ширване
США предлагают Израилю помощь в 3,1 миллиарда долларов
Порошенко ввел санкции против российских банков
Путин поделился своим видением с послом Армении
В Париже в штаб-квартире МВФ произошел взрыв
Экс-генсек ЛАГ Амр Муса: «Трамп не должен избегать карабахской проблемы» эксклюзив
Питер Семнеби: «Граждане Азербайджана тоже смогут ездить в Европу без виз» Эксклюзив
В Сьерра-Леоне пастор нашел огромный алмаз
Королева Елизавета одобрила Brexit