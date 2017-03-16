«Международные отношения во всем мире переживают сегодня нелегкий период, и прогнозировать где бы то ни было дальнейшие события практически невозможно. Но вместе с тем политики и дипломаты должны сделать все, чтобы снизить напряженность в мире», - сказал haqqin.az бывший глава МИД Турции Хикмет Четин.

Тем не менее турецкий политик считает, что Азербайджан даже в нынешней нелегкой международной ситуации может стабильно развивать свои отношения со всеми странами, что весьма отрадно.

Касаясь турецко-голландских отношений, Четин выразил мнение, что вскоре они будут нормализованы.