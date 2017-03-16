 

В Сьерра-Леоне пастор нашел огромный алмаз

 

Христианский пастор откопал в районе Коно на востоке Сьерра-Леоне один из крупнейших в мире алмазов, сообщает Русская служба ВВС.

Драгоценный камень весом 709 каратов, найденный Эммануэлем Момохом, сейчас хранится в центральном банке Сьерра-Леоне в столице страны Фритауне.

Этот драгоценный камень входит в двадцатку крупнейших алмазов, известных человечеству.

В богатых алмазами районах Сьерра-Леоне распространена кустарная добыча.

Пастору удалось добыть самый крупный алмаз в Сьерра-Леоне за последние 45 лет. До этого, в 1972 году, там был найден алмаз весом 969 каратов, получивший имя "Звезда Сьерра-Леоне".

Алмаз, найденный пастором, в среду вечером отвезли президенту страны Эрнесту Бай Корома. Глава государства "поблагодарил местного руководителя и его людей за то, что они не вывезли алмаз из страны", сообщает администрация президента.

Президент также заявил, что владельцы прииска должны получить "то, что им причитается", а находка должна "принести пользу стране в целом".

Сьерра-Леоне - одна из самых бедных стран мира, но вместе с тем она богата алмазами - драгоценные камни были одним из источников финансирования гражданской войны в Сьерра-Леоне.

В 2012 году международный трибунал ООН по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии Чарльза Тэйлора к 50 годам тюремного заключения: суд в Гааге признал его вину в поддержке повстанцев из Революционного объединенного фронта в Сьерра-Леоне во время гражданской войны 1991-2002 гг.

В благодарность за поддержку, по версии обвинения, повстанцы переправляли Тэйлору и его окружению алмазы, которые ввиду их происхождения пресса назвала "кровавыми".

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