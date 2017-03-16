«Выборы в Нидерландах и победа на них представителей демократических сил нанесли сокрушительный удар по популистским и праворадикальным партиям в Европе». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил бывший представитель ЕС по Южному Кавказу Питер Семнеби.

По его словам, демократические силы на Западе долгое время уверовали в свою непобедимость и расслабились, что привело к их поражениям в США и в случае с Brexit.

«Надеюсь, после выборов в Нидерландах либеральные силы вновь мобилизуются, и они станут хорошей подготовкой для выборов во Франции», - сказал он.

П.Семнеби также высоко оценил подготовку по стратегическому соглашению между ЕС и Азербайджаном.

На вопрос, могут ли граждане Азербайджана получить безвизовый режим с ЕС, Семнеби сказал, что Азербайджан был одной из первых стран, которые начинали эти переговоры с ЕС, и в этом направлении вашей страной проделано много работы.

«Надеюсь, и граждане Азербайджана скоро смогут получить безвизовый режим», - сказал он.