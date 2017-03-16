Бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса заявил, что его беспокоит неопределенность в политике президента США Дональда Трампа, сообщает собственный корреспондент haqqin.az c кулуаров V Глобального Бакинского форума.

По его словам, чем больше неопределенности в политике США, тем больше нестабильности в мире.

«США в течение 70 лет были одним из активных игроков в мировой политике, и сейчас они не могут просто так уйти и оставить другие страны один на один со своими проблемами.

Проблемы от Южной Америки до Ближнего Востока, от Карабаха до Украины ждут своего решения, и во всех них замешаны США. Трамп должен высказать свою точку зрения по всем этим проблемам, а не избегать их», - сказал экс-генсек ЛАГ.