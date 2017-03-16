 

Путин поделился своим видением с послом Армении

 

Россия готова приложить максимум усилий в качестве посредника для урегулирования региональных конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях с Арменией, передает РИА Новости.

"Узы дружбы и взаимопонимания связывают нас с Арменией. Прошедшая вчера встреча с президентом Сержем Азатовичем Саргсяном показала, что Россия и Армения как союзники надежно поддерживают друг друга и сообща продвигают процессы евразийской интеграции.

Между нашими странами успешно развивается взаимодействие в экономике, торговле, инвестициях, военно-технической сфере. Россия готова в качестве посредника приложить максимальные усилия для урегулирования региональных конфликтов", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот посла Армении.

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