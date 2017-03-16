 

Порошенко ввел санкции против российских банков

 

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 15 марта 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по ряду юридических лиц. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается в соответствующем указе, решение СНБО было принято в соответствии со статьей 5 закона Украины «О санкциях» и с учетом предложений Национального банка Украины (НБУ).

Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Кабинет министров совместно с НБУ должен обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.

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