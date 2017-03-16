 

США предлагают Израилю помощь в 3,1 миллиарда долларов

 

Сокращение программ по международной помощи США не затронет поддержку Израиля в области безопасности, сообщил в четверг Белый дом.

"Бюджет предоставляет 3,1 миллиарда долларов для выполнения обязательств в области безопасности перед Израилем, которые сейчас находятся на наиболее высоком уровне за всю историю, и на то, чтобы обеспечить возможность Израиля защищать себя от угроз и сохранять качественное военное преимущество", — говорится в основных положениях бюджета-2018, которые распространил Белый дом.

При этом совокупное финансирование госдепартамента и Агентства США по международному развитию сокращено на 28% — до 25,6 миллиарда долларов. Это сокращение достигнуто в основном за счет урезания международной помощи другим странам.

396 просмотров


Старости
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
17 Март 11° / 4°
18 Март 12° / 6°
19 Март 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8532 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Мот: «Моя песня не дала распасться браку футболиста сборной Азербайджана»
«Доставщик хлеба» скончался в ереванской больнице
У 40 процентов россиян денег хватает только на еду
Украина прощается с героем из Азербайджана Фото
Движение электропоездов в Сумгаит временно приостановлено
Суд над религиозным экстремистом в Ширване
США предлагают Израилю помощь в 3,1 миллиарда долларов
Порошенко ввел санкции против российских банков
Путин поделился своим видением с послом Армении
В Париже в штаб-квартире МВФ произошел взрыв
Экс-генсек ЛАГ Амр Муса: «Трамп не должен избегать карабахской проблемы» эксклюзив
Питер Семнеби: «Граждане Азербайджана тоже смогут ездить в Европу без виз» Эксклюзив
В Сьерра-Леоне пастор нашел огромный алмаз
Королева Елизавета одобрила Brexit
Экс-глава МИД Турции о войне с Голландией Эксклюзив
Чавушоглу пообещал Европе «священные войны»
Экс-глава Латвии на встрече с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой
Последний срок Владимира Путина наша аналитика
Хуситы сбили вертолет коалиции
В Гяндже вместо скорой вызвали пожарных, больной скончался
Ибрагимли зарубил сестру топором
Азербайджан — лидер по арестованным наркоманам
Европа узаконила борьбу с хиджабом вот вам двойные стандарты
Французы готовят встречу депутатов Армении и Азербайджана комментарий депутата
Гаишник нарушил правила и спрятался в кабинете своего начальника видео