США предлагают Израилю помощь в 3,1 миллиарда долларов

Сокращение программ по международной помощи США не затронет поддержку Израиля в области безопасности, сообщил в четверг Белый дом.

"Бюджет предоставляет 3,1 миллиарда долларов для выполнения обязательств в области безопасности перед Израилем, которые сейчас находятся на наиболее высоком уровне за всю историю, и на то, чтобы обеспечить возможность Израиля защищать себя от угроз и сохранять качественное военное преимущество", — говорится в основных положениях бюджета-2018, которые распространил Белый дом.

При этом совокупное финансирование госдепартамента и Агентства США по международному развитию сокращено на 28% — до 25,6 миллиарда долларов. Это сокращение достигнуто в основном за счет урезания международной помощи другим странам.