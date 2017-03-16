В городе Сватово Луганской области прошла церемония прощания с местным жителем, который служил добровольцем в АТО и погиб при выполнении боевого задания. Об этом сообщает пресс-служба Сватовского райсовета.

Сержант Вооруженных сил Украины Сахиб Магеррам оглу Атакишиев погиб 13 марта в Донецкой области. Причиной стало ранение, которое военный получил во время боя.

На церемонию прощания пришли местные жители, участники АТО, школьники и представители власти.

"Сегодня мы прощаемся с еще одним героем, защитником нашей страны - Атакишиевым Сахибом Магеррам оглу. Родом из Азербайджана, он полюбил Украину всей душой и отдал за нее свою жизнь. Спи спокойно, наш воин. Мы будем всегда помнить о тебе", - отметила председатель райсовета Виктория Слепец.

Гроб с телом героя к месту захоронения его боевые товарищи несли на руках.