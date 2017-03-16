 

У 40 процентов россиян денег хватает только на еду

 

Около 40 процентов россиян заявили, что денег им хватает только на еду. Об этом говорится в опросе о материальном положении семей за февраль 2017 года, который провели специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Исследование есть в распоряжении Ленты.ру.

«В феврале 2017 года доля субъективно бедных респондентов, которым денег хватало только на еду или не хватало даже на нее, составила 40 процентов. При этом восемь процентов респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля», — отмечают эксперты.

Материальное положение 37 процентов респондентов позволяет купить одежду, 15 процентов — могут купить бытовую технику.

Кроме того, 5,8 процента опрошенных увидели улучшение экономической ситуации в России, указывается в материалах РАНХиГС.

103 просмотров


Старости
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Российский чиновник извинился за анекдот про Баку и Ереван
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
17 Март 11° / 4°
18 Март 12° / 6°
19 Март 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7282 AZN
1 EUR   =   1.8532 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Мот: «Моя песня не дала распасться браку футболиста сборной Азербайджана»
«Доставщик хлеба» скончался в ереванской больнице
У 40 процентов россиян денег хватает только на еду
Украина прощается с героем из Азербайджана Фото
Движение электропоездов в Сумгаит временно приостановлено
Суд над религиозным экстремистом в Ширване
США предлагают Израилю помощь в 3,1 миллиарда долларов
Порошенко ввел санкции против российских банков
Путин поделился своим видением с послом Армении
В Париже в штаб-квартире МВФ произошел взрыв
Экс-генсек ЛАГ Амр Муса: «Трамп не должен избегать карабахской проблемы» эксклюзив
Питер Семнеби: «Граждане Азербайджана тоже смогут ездить в Европу без виз» Эксклюзив
В Сьерра-Леоне пастор нашел огромный алмаз
Королева Елизавета одобрила Brexit
Экс-глава МИД Турции о войне с Голландией Эксклюзив
Чавушоглу пообещал Европе «священные войны»
Экс-глава Латвии на встрече с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой
Последний срок Владимира Путина наша аналитика
Хуситы сбили вертолет коалиции
В Гяндже вместо скорой вызвали пожарных, больной скончался
Ибрагимли зарубил сестру топором
Азербайджан — лидер по арестованным наркоманам
Европа узаконила борьбу с хиджабом вот вам двойные стандарты
Французы готовят встречу депутатов Армении и Азербайджана комментарий депутата
Гаишник нарушил правила и спрятался в кабинете своего начальника видео