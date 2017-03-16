У 40 процентов россиян денег хватает только на еду

Около 40 процентов россиян заявили, что денег им хватает только на еду. Об этом говорится в опросе о материальном положении семей за февраль 2017 года, который провели специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Исследование есть в распоряжении Ленты.ру.

«В феврале 2017 года доля субъективно бедных респондентов, которым денег хватало только на еду или не хватало даже на нее, составила 40 процентов. При этом восемь процентов респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля», — отмечают эксперты.

Материальное положение 37 процентов респондентов позволяет купить одежду, 15 процентов — могут купить бытовую технику.

Кроме того, 5,8 процента опрошенных увидели улучшение экономической ситуации в России, указывается в материалах РАНХиГС.