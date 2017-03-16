«Доставщик хлеба» скончался в ереванской больнице

Артур Саркисян, доставивший еду членам захватившей в июле здание полка ППС в Ереване вооруженной группы, скончался в медцентре "Армения".

Фактически власти Армении осуществили целенаправленное убийство неугодного режиму человека.

Освобождение Артура Саркисян из тюрьмы и перевод его в медицинский центр “Армения“, после почти месячной голодовки, которую он объявил против беспредела властей, сделали свое дело и тяжелобольной, но не упавший духом человек скончался.

В своем послам интервью, которое он дал в больнице, Артур Саркисян заявил, что будет бороться против проведения парламентских выборов в апреле, назвав их издевательством над армянским народом и памятью солдат, убитых в Карабахе.