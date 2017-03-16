Мот: «Моя песня не дала распасться браку футболиста сборной Азербайджана»

Популярный хип-хоп-исполнитель Матвей Мельников, который известен под псевдонимом Мот, рассказал об одном эпизоде на его концерте в Баку.

«Есть ли у меня особо близкая сердцу песня? Каждая связана с определенным моментом в моей жизни. Но я могу выделить одну из самых лиричных – «Капкан». Я не ожидал, что ее так воспримут слушатели. Когда твоя личная история становится некой майкой, которую могут на себя примерить другие люди, это дорогого стоит.

Например, на концерте в Баку ко мне подошел футболист сборной Азербайджана. Он рассказал, как моя песня «Капкан» не дала распасться его браку. В такие моменты я понимаю, что работаю не зря», - заявил певец изданию «Собеседник».