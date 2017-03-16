 

Межбанк Азербайджана будет обслуживать клиентов в праздничные дни

 

Ряд филиалов и отделений Международного банка Азербайджана (МБА), расположенных в городе Баку, с целью обеспечения доступа к банковским услугам, будет работать в преддверии Новруз байрамы и в праздничные дни.

Обменные пункты банка, расположенные в Международном аэропорту Гейдар Алиев и по адресу: ул. Измира, 1033, с 18 по 26 марта будут работать круглосуточно без перерывов. 

Клиенты также смогут обменять валюту в филиалах Мяркязи (ул. Г.З. Тагиева, 3), Насими (ул. 28 мая, 21А) и Сабаил (ул. Толстого, 191) 23, 24 и 25 марта с 9:30 до 17:00.

Отделения МБА в пунктах обслуживания ASAN №1, №2 и №3 также будут обслуживать клиентов 18 и 19 марта.

Международный банк Азербайджана поздравляет азербайджанский народ с наступающим праздником Новруз и желает нашей стране мира, спокойствия и благополучия.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, в 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в информационный центр по короткому номеру 937.

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