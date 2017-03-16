Unibank — лидер в области электронной торговли

Unibank занял первое место в номинации “Банк-лидер в области развития электронной торговли». Эта награда присуждена Unibank в рамках инициативы Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджана по оценке деятельности банков страны.

Особую роль в развитии безналичных платежей сыграло мобильное банковское приложение Unibank Mobile. Стоит отметить, что данное приложение было признано со стороны компании Deloitte & Touche LL как одно из самых лучших на постсоветском пространстве.

Поддержка развития электронной торговли и безналичных платежей является одним из приоритетных направлений деятельности Unibank. К настоящему времени число партнеров превысило 300 интернет-магазинов. Каждый обладатель карт Visa или MasterCard может легко и совершенно безопасно совершать платежи и делать онлайн-покупки в партнерских электронных магазинах. Широко используемый в стране сайт hesab.az также является одним из крупнейших партнеров Unibank.

В своей будущей деятельности Unibank и далее продолжит оказывать поддержку развитию электронной торговли, обеспечивать безопасность безналичных платежей.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank).