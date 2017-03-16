В списке помилованных сегодняшним указом президента есть имена семи так называемых политзэков.

Двое из них — родственники Ганимата Захида: Руфат и Ровшан Захидовы. Родственник Эмина Милли — Назим Агабеков и члены организации NİDA Эльвин Абдуллаев и Абдул Абилов.

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Указ о помиловании, подписанный сегодня президентом Ильхамом Алиевым, охватывает 423 заключенных, сообщили haqqin.az в Комиссии по помилованию при президенте Азербайджана.

Из них 412 человек освобождены от отбывания наказания, 11 человек — от различных административных наказаний.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о помиловании, сообщили haqqin.az в Комиссии по помилованию при президенте Азербайджана.