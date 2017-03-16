 

Маргвелашвили на встрече с президентом Ильхамом Алиевым

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Как сообщается на сайте главы азербайджанского государства, выразив удовлетворение участием президента Грузии Георгия Маргвелашвили в V Глобальном Бакинском форуме, Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет хорошей возможностью и для обсуждения вопросов расширения сотрудничества.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что по традиции каждый год принимает участие в Глобальном Бакинском форуме, подчеркнув его значение.

Отметив углубление стратегических отношений между странами, Георгий Маргвелашвили сказал, что они находятся на самом высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул тесное взаимное сотрудничество между странами, выразил удовлетворение высоким уровнем отношений, сказал, что связи играют важную роль в регионе и в целом на международном уровне.

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