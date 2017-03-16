Продолжение скандала вокруг «Формулы-1» в Баку

Известный эксперт «Формулы-1» и директор агентства «Манускрипт» Оксана Косаченко дала развернутый комментарий в ответ на нападки исполнительного директора Liberty Media Грега Маффея в отношении организации и проведения Гран-при в столице Азербайджана.

«Я прежде всего не считаю нужным вступать в дискуссию с уважаемым руководителем крупной компании, ставшей владельцем коммерческих прав «Формулы-1», — цитирует Оксану Косаченко Autosport.com.ru. — По всей видимости, из далекого Колорадо гораздо лучше видно, что делается в Баку для популяризации спорта в целом, и не только «Ф-1», как здесь возводятся спортивные арены, на каком уровне проходят европейские или даже мировые чемпионаты по различным видам спорта. Мне, во всяком случае, показалось странным делать заключение о недостаточном старании азербайджанских промоутеров, даже не побывав в стране.

Я верю в то, что ничего случайного не бывает. Действительно, яркие заявления Грега Маффея были сделаны около недели назад, а появились в печати именно в тот день, когда в Баку приехали журналисты со всего мира, когда тут находится Дэвид Култхард. Из уст Дэвида, наших коллег из CNN, Sun, BeIn я слышала только позитивные отзывы как о самом городе, так и об организации гонки. Не думаю, что новые владельцы «Формулы-1» знают о гонках Гран-при больше, чем бывший гонщик, являющийся теперь одним из лучших комментаторов.

Не вижу смысла сравнивать Баку с уже устоявшимися этапами в Сингапуре, Абу-Даби или с традиционными европейскими гонками. В Азербайджане не то что не было автомобильного спорта, тут только сейчас начали строить первую в стране картинговую трассу. Просто потому, что появился спрос, которого раньше не было. Очень быстро расширяется фан-клуб «Ф-1». Что будет дальше? Думаю, наши коллеги из Баку поступят мудро. Они просто пригласят Грега Маффея посетить Азербайджан в третьи выходные июня. После этой поездки все вопросы снимутся сами собой».

Напомним, Грег Маффей раскритиковал бакинский Гран-при, заявив, что он ничего не дает «Формуле-1» в долгосрочной перспективе. Маффей дал понять, что этап в Азербайджане не вызывает у него положительных эмоций, и обвинил организаторов в неспособности построить долгосрочный бизнес.

«Наша работа состоит не только в том, чтобы найти партнеров, которые будут хорошо нам платить, — заявил Маффей. — Они должны нам помогать выстраивать бренд и помогать в создании продукта. Экклстоуном двигала только жажда заработка, и в итоге мы получили этапы в таких городах, как Баку. Они заплатили нам большую сумму, но не сделали ничего, чтобы построить долгосрочный бренд и помочь бизнесу.

Такие этапы, как в Мехико, Сингапуре и Абу-Даби, считаются захватывающими. Мы должны поделиться этим с организаторами тех гонок, где дела идут не так хорошо».

Маффею ответил промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов, по мнению которого, такие заявления говорят о недостаточном знании вопроса.