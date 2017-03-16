 

Генерал Закир Насиров выходит на свободу… обновлено 18:41

Автор: Отдел информации 

Экс-начальник Уголовного розыска МВД Азербайджана генерал-майор Закир Насиров выходит на свободу после отбытия 2/3 своего срока заключения.

Согласно информации, указом президента о помиловании срок заключения Закира Насирова был изменен с пожизненного на пятнадцатилетний.

А так, как генерал уже отбыл более 12 лет (2/3 срока), он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

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Указом президента Азербайджана помилован экс-начальник Уголовного розыска МВД Азербайджана генерал-майор Закир Насиров.

Генерал-майор Закир Насиров был арестован в результате операции «Чёрный пояс»  спецоперации по обезвреживанию преступной группы, которая занималась похищением и убийством людей на территории Азербайджана.

23 июля 2004 года Эльдар Махмудов был назначен министром национальной безопасности Азербайджана с присвоением воинского звания генерал-майор. До назначения Махмудов долгое время работал в МВД и близких к нему подразделениях.

В феврале 2005 года была похищена супруга председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева. Однако в МНБ уже была информация о банде, и министерство контролировало передвижения членов группы.

Операция по задержанию преступников началась 10 марта 2005 года специальными силами МНБ Азербайджана. Целью являлось освобождение Замиры Гаджиевой.

В результате операции был арестован глава преступной группировки старший оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана полковник-лейтенант Гаджи Мамедов. 13 человек были одновременно арестованы в различных регионах Азербайджана. Среди них граждане РФ  выходцы из Чечни Асланбек Кентемиров и Муса Дабуев.

В ходе операции один из преступников застрелился. Также во время попытки самоубийства был задержан зампредседателя правления Объединенного универсального акционерного банка Эльчин Алиев.

В рамках этого громкого процесса был арестован, а затем осужден на пожизненный срок генерал-майор Закир Насиров.

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