 

Турция приостановила импорт российского зерна

 

Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран. В первую очередь запрет затрагивает интересы России. Об этом Интерфаксу заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, в таких условиях пошлина на российскую пшеницу составит 130 процентов. «При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть», — подчеркнул Рылько.

Эту информацию со ссылкой на трейдеров подтвердил директор центра «СовЭкон», специализирующегося на анализе аграрных рынков, Андрей Сизов. Он отметил, что официальных сообщений турецких властей пока не было. Однако действия Турции — одного из крупнейших покупателей российского зерна — могут негативно отразиться на экспорте, который и так идет «невысокими темпами».

По данным Сизова, за июль 2016 года — февраль 2017 года Турция импортировала почти 2 миллиона тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта. А в прошлом сельхозгоду (с июля 2015-го по июнь 2016-го) этот показатель составил 3,1 миллиона тонн.

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