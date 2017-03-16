 

Мубарак потребовал вернуть ему деньги

 

Бывший президент Египта Хосни Мубарак добивается возвращения принадлежащих его семье акций одной из клиринговых компаний на сумму в 62 млн египетских фунтов (почти 3,4 млн долларов), передает ТАСС.

Согласно информации, экс-глава государства и его сыновья Гамаль и Аля подали иск в суд с требованием снять арест с их личных активов.

Постановление о наложении ареста на долю семьи Мубарак в финансовой организации было принято в январе 2017 года районной прокуратурой Каира. В судебном иске отмечается, что это постановление неправомочно и акции были изъяты в нарушение закона. Слушания по делу назначены на 23 марта 2017 года.

В настоящее время экс-президент готовится вернуться домой из военного госпиталя в Каире после того, как 13 марта Генеральная прокуратура страны одобрила прошение адвоката Мубарака Фарида ад-Диба об освобождении его подзащитного из-под стражи в связи с оправдательным приговором Кассационного суда 2 марта по делу о причастности к гибели демонстрантов. Мубарак, который провел под арестом в клинике последние три года, может быть отпущен на свободу уже сегодня.

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