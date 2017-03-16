В США расследуют селфи охранников Трампа с его спящим внуком

Американская секретная служба приступила к расследованию по факту селфи, которые сделали охранники президента США Дональда Трампа с его спящим внуком, передает Mother Jones.

Сообщается, что сотрудники службы покинули свои посты во время перевозки внука главы государства из округа Уэстчестер на Манхэттен для того, чтобы сфотографироваться с ним. Когда они делали снимки, ребенок проснулся. О произошедшем он рассказал своим родителям.

«Секретная служба США осведомлена о деле, связанном с двумя нашими сотрудниками и лицом, находящимся под нашей охраной. Наше управление профессиональной ответственности всегда тщательно рассматривает все вопросы с целью выяснения фактов и обеспечения соблюдения надлежащих устоявшихся протоколов и процедур. Секретная служба предостерегает от поспешных выводов, которые могут сильно исказить суть дела», — говорится в официальном комментарии секретной службы.

Отмечается, что данная ситуация рассматривается как отдельное недоразумение, так как президент находится в хороших отношениях со своей охраной.