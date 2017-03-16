Болгария отзывает посла в Турции для консультаций после того, как обвинила Анкару во вмешательстве в предстоящие досрочные парламентские выборы, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, ранее посол Турции высказался в поддержку протурецкой партии "Дост". Кроме того, Анкара призвала 60 тысяч проживающих в Турции болгар голосовать за партию "Дост", что София назвала "прямым вмешательством во внутренние дела Болгарии".

Парламентские выборы пройдут в Болгарии 26 марта; согласно социологическим опросам, главными соперниками являются партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым и "Болгарская социалистическая партия" (БСП).