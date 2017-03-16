 

Комитет по разведке США: правительство Обамы не шпионило за Трампом

 

Администрация США во главе с президентом Бараком Обамой не занималась электронной слежкой за Дональдом Трампом на этапе его участия в прошлогодней избирательной кампании. С таким заявлением выступило руководство специального комитета по разведке Сената Конгресса США по итогам разбирательства, устроенного после того, как Трамп на днях фактически обвинил предыдущее американское правительство в прослушивании телефонов его избирательного штаба в Нью-Йорке Trump Tower, сообщает ТАСС.

Письменное заявление по данному поводу распространили председатель-республиканец сенатского спецкомитета по разведке и старший демократ этого органа - Ричард Берр (от штата Северная Каролина) и Марк Уорнер (от Вирджинии).

"Мы, опираясь на имеющуюся у нас информацию, не видим признаков того, что за (зданием) Trump Tower велось наблюдение какими бы то ни было правительственными органами (США) до или после дня голосования в 2016 году", - говорится в документе.

На прошлой неделе Белый дом обратился к Конгрессу с требованием провести расследование по поводу предположительно имевшего место превышения полномочий исполнительной ветви власти при президенте-демократе Обаме. Этот призыв последовал за высказываниями нынешнего главы администрации США республиканца Трампа, который на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что администрация Обамы якобы прослушивала здание Trump Tower в Нью-Йорке за считанные дни до выборов, состоявшихся 8 ноября. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер постарался сгладить заявление Трампа, отметив, что тот имел в виду какое-то наблюдение в целом, а не обязательно конкретно электронную слежку.

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