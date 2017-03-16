 

Взрыв на заводе в Украине: есть погибшие

 

Четыре человека погибли в Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс", передает украинское агентство УНН.

"На заводе произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости, в результате чего произошел взрыв. Погибли четыре человека. Трое — на месте, один — в карете скорой помощи. Сейчас ведется осмотр места происшествия", — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в четверг в 17:15 (GMT+4).

В полиции отметили, что взрыв был производственного характера.

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