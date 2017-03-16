В Лос-Анджелесе ограбили сестру Ким Кардашьян

Младшая сестра звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян заявила о краже из своего дома в Лос-Анджелесе драгоценностей стоимостью 200 тысяч долларов.

По данным портала TMZ, 21-летняя Кендалл Дженнер обнаружила пропажу в среду вечером, вернувшись в свой дом в квартале Голливуд-Хиллс. При этом девушка хватилась ювелирных изделий только через несколько часов после возвращения, когда зашла в спальню.

Прибывшая полиция не обнаружила никаких следов насильственного проникновения в дом пострадавшей. Тем не менее, сыщики ведут расследование по делу о пропавших драгоценностях.

В октябре прошлого года своих драгоценностей на 9 миллионов евро лишилась единоутробная сестра Дженнер Ким Кардашьян, которую ограбили в одном из частных отелей Парижа.