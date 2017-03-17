Госсекретарь США едет к Эрдогану

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон посетит Турцию 30 марта. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

Однако дипломатическое ведомство США пока не делало заявлений на этот счет.

Американский новостной сайт Al Monitor, специализирующийся на освещении событий на Ближнем Востоке, также сообщил о предстоящем визите Тиллерсона в Анкару 30 марта со ссылкой на турецкие официальные источники. По его данным, госсекретарь США встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД страны Мевлютом Чавушоглу.

Al Monitor отмечает, что в настоящий момент в отношениях США и Турции наблюдается напряженность. Анкара добивается от Вашингтона отказа от поддержки вооруженных формирований сирийских курдов, которых Турция обвиняет в связях с террористами ПКК.

В свою очередь, власти США обеспокоены происходящим в последнее время сближением Турции и России, отмечает новостной сайт, ссылаясь на мнение бывшего посла США в Турции, а ныне сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики Джеймса Джеффри.