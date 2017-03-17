ОПЕК продлит соглашение о сокращении нефтедобычи

Страны-члены ОПЕК и государства, не входящие в состав организации, могут продлить соглашение по сокращению добычи нефти, если мировые запасы не опустятся ниже среднестатистических уровней. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью Bloomberg TV, передает ТАСС.

"Если запасы сохранятся выше среднестатистических пятилетних уровней", - назвал Фалех условия по продлению соглашения. "Хотим донести всем, что мы собираемся вернуть отрасль в здоровое положение", - подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил в интервью, что как Саудовская Аравия, так и США нуждаются в стабильной цене на нефть.

Ранее, после встречи президента Трампа и второго наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, Белый дом сообщил о том, что оба государства договорились вести активные консультации в целях стабилизации предложения и избежания ценовой волатильности на рынке нефти. Ранее также генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил о том, что картель и американские производители наладили диалог.