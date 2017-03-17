«В свое время президент Ельцин и все мы уделяли большое внимание решению карабахской проблемы. В 1991 году президенты России и Казахстана даже осуществили визит в регион, где мы попытались убедить конфликтующие стороны найти взаимоприемлемое решение для урегулирования конфликта». Об этом в беседе с haqqin.az сказал бывший госсекретарь России, которого в начале 90-х годов называли серым кардиналом страны - Геннадий Бурбулис.

«Ельцин, используя свой авторитет, призывал стороны прекратить кровопролитные столкновения. Продолжение конфликта было отнюдь не в интересах России. Но, к сожалению, каждая из сторон считала, что права только она. В такой ситуации трудно быть посредником, но мы пытались. Мы прямо предложили сторонам отбросить историю и начать реально решать, как остановить конфликт, но история не давала сторонам сделать шаг навстречу друг к другу», - вспоминал Бурбулис.

Политик 90-х не согласен с экс-президентом А.Муталибовым, который уверен, что именно Бурбулис и Старовойтова поддержали тогда армян. Но сам Г.Бурбулис не может понять, из чего следует подобное умозаключение Муталибова. Он уверяет, что никогда не разделял взглядов Старовойтовой.

«Именно в 1992-94 гг наша Администрация сделала все, чтобы остановить войну в Карабахе и принять четыре резолюции СБ ООН», - отметил Г.Бурбулис.

Сегодня он видит путь к решению карабахского конфликта только в готовности сторон к компромиссам.