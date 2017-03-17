 

И жена Ющенко прилетела в Баку ради политики

Автор: Отдел политики 

«США при президенте Дональде Трампе полностью устранятся от участия в урегулировании межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве». Об этом в кулуарах V Глобального Бакинского форума haqqin.az заявила экс-первая леди Украины Катерина Ющенко.

Отметим, что Катерина Ющенко, урожденная Кэтрин Чумаченко, родилась в Чикаго. На бакинском форуме она выступала тему политики США и Европы.

По словам бывшей первой леди Украины, для Трампа приоритетным вопросом является договоренность с Россией. «США свернут помощь странам СНГ. Что касается Европы, то она занята собственными экономическими, миграционными проблемами и не способна на более-менее значимое участие в обеспечении неприкосновенности границ на континенте», считает Ющенко.

По ее словам, в современной Европе нет яркой, сильной политической фигуры, подобно Черчиллю, которая уделял бы должное внимание обеспечению соблюдения норм и принципов миропорядка.

«Политика Трампа на приоритетность внутренней политики приведет снижению авторитета и дееспособности таких организаций как ООН и ОБСЕ».

Коснувшись проблемы восстановления территориальной целостности Азербайджана и других стран, Ющенко заявила, что проблемы придется решать своими силами, повышая экономический потенциал, военную мощь и политический авторитет.

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