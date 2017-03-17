Для Южной Осетии готовится «крымский сценарий». Об этом haqqin.az заявил cоветник президента Грузии по внешнеполитическим вопросам Тенгиз Пхаладзе.

Он отметил, что три года назад Россия заключила соглашение об институциональной интеграции Южной Осетии, что фактически подразумевало аннексию этого региона.

«Сейчас идет опасный процесс включения Южной Осетии в состав РФ. Грузия очень надеется, что с помощью международного сообщества сможет предотвратить аннексию части территории суверенного государства», - заявил Пхаладзе.

По его словам, Грузия в ближайшее время поднимет этот вопрос во всех международных организациях.