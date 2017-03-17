 

Экс-президент Молдовы: «Азербайджану еще может пригодится ГУАМ»

Автор: Отдел политики 

Один из создателей объединения ГУАМ, бывший президент Молдовы Петр Лучинский считает, что организацию необходимо сохранить как выгодную площадку для сотрудничества.

«Когда мы с покойным президентом Гейдаром Алиевым создавали ГУАМ, то опередили сфера для сотрудничества», - заявил Лучинскийhaqqin.az.

По его мнению, сейчас есть еще больше потребность в такой организации. «Это касается сотрудничества в сфере транспорта, торговли и туризма. К примеру, территория ГУАМ может стать удобной зоной для экспорта азербайджанских энергоресурсов.

В тоже время ГУАМ является площадкой для консультаций в области вопросов безопасности и совместных действий по восстановлению территориальной целостности», сказал он.

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